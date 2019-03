Novinky, DPA

Kapitán plavidla ale nejprve nedostal povolení a zakotvil asi dva kilometry od pobřeží, stále v italských vodách.

Posléze loď zabavila policie a doprovází ji na cestě do přístavu Lampedusa. Italské ministerstvo vnitra večer uvedlo, že v příštích hodinách uskuteční výslechy posádky.

Co se stane se zachráněnými uprchlíky, není jasné. Starosta Lampedusy uvedl, že město je připraveno je přijmout.

Lodě mají do přístavů zákaz



Ministr vnitra Matteo Salvini se odkazuje na nařízení italské vlády, které zakazuje lodím neziskových organizací vplout do všech italských přístavů. „Přístavy jsou a budou pro tyto lodě uzavřené,“ uvedl ministr na Twitteru.

I porti erano e rimangono CHIUSI.https://t.co/TSle90ViEf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18. března 2019

Kabinet navíc vydal další závazné pokyny týkající se zachraňování na moři. Pokud lodě nebudou záchranné mise koordinovat s italskými úřady a následně budou žádat o povolení vplout do italských přístavů, poruší „státní bezpečnost“. Jestliže organizace při záchraně migrantů poruší předpisy, může se vystavit hrozbě trestního stíhání za napomáhání při pašeráctví lidí.

Loď Mare Jonio není určena k záchraně a přepravě běženců. Má monitorovat vody Středozemního moře mezi Itálií a Libyí a zabezpečovat plavidla běženců, která se ocitnou v nebezpečí. V pondělí však vzala na palubu 49 migrantů z potápějícího se nafukovacího člunu.

Mediterranea: facciamo rotta verso l'Italia con 50 #migranti a bordo della nave #MareJonio. Tra loro anche 12 minori. Il #Viminale: stop a illegalità ong → https://t.co/mlKwY0pCQJ pic.twitter.com/MvTFVXEJgw — Rainews (@RaiNews) 18. března 2019

Kapitán žádal o povolení vplout do přístavů kvůli nepříznivému počasí. Na moři jsou podle jeho slov tři metry vysoké vlny. Italská pobřežní stráž povolila lodi kotvit asi dva kilometry od ostrova Lampedusa.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že letos dorazilo do Itálie 335 migrantů, zatímco do Španělska za stejnou dobu připlulo 5222 lidí a do Řecka 4483.