Když Leadsomová zmiňovala, že pro prodloužení platnosti článku 50 Lisabonské smlouvy je nutný souhlas všech zemí EU, což nezávisí na vládě, uvedla také, že dohoda s EU by mohla zamířit zpátky do parlamentu a že by bylo potřeba, aby ji poslanci schválili.

Andrea Leadsomová naznačila možnost třetího hlasování o dohodě o brexitu

FOTO: Toby Melville, Reuters

Evropská komise v reakci na středeční hlasování uvedla, že nestačí jen odmítnout brexit bez dohody, ale že je potřeba nějakou dohodu podpořit. A že jedna vyjednaná už na stole je.

Huffington Post napsal, že premiérka je odhodlaná dát návrhu dohody ještě jednu šanci poté, co získala podporu dalších konzervativních poslanců i severoirské unionistické strany DUP, na které je menšinový kabinet závislý. Údajně chce o dohodě hlasovat do 20. března. To by jí umožnilo dosáhnout odchodu z unie v plánovaném termínu.

„Chci zcela jednoznačně říci, že sama o prodloužení lhůty stanovené v článku 50 (Lisabonské smlouvy) nestojím. Naším jediným zájmem by mělo být vyjednání dohody a odchod 29. března,” řekla premiérka.

Mayová chce v mezidobí přesvědčit odpůrce dohody, aby pro ni zvedli ruku, protože jinak by se mohlo stát, že Británie z unie neodejde. Doufá, že by náhled mohla změnit i protiunijní poslanecká platforma ERG. Generální prokurátor Geoffrey Cox sice uvedl, že ani upravená dohoda nevylučuje, že Británie může uvíznout v unijních strukturách, ale ministr pro brexit Steve Barclay pak dal najevo, že by ji šlo vypovědět na základě vídeňské konvence.

Zástupce předsedy ERG Steve Baker však ve středu večer vyzval Theresu Mayovou, aby se vrátila do Bruselu a řekla tam, že je jedno kolik dalších „smysluplných“ hlasování se bude konat, protože tato dohoda bude vždy odmítnuta.

Labourista Wes Streeting podobné nápady okomentoval, že když je slyší, vidí, že „vláda posouvá hranice své věrohodnosti“. Dodal, že vláda už dvakrát s dohodou neuspěla a utrpěla při hlasováních největší porážky v historii parlamentu.

Nadstranická skupina vedená labouristkou Yvette Copperovou chce v následujících dnech projednat alternativy zahrnující jemnější podobu odchodu, kdy by byla zachována celní unie s EU. Cooperová ve čtvrtek prosadila hlasování o návrhu konzervativní poslankyně Caroline Spelmanové, aby se vyloučil brexit bez dohody. Poslanci jej opět schválili. [celá zpráva]