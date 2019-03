Poté, co návrh odmítlo 391 britských poslanců a pro bylo jen 242 zákonodárců, Barnier uvedl na Twitteru: „Naše přípravy na odchod bez dohody jsou nyní mnohem důležitější, než byly kdy dříve.“ Dodal, že EU udělala vše, co mohla, aby pomohla schválení návrhu dohody. „Slepá ulička ale může být vyřešena jen ve Spojeném království,“ dodal.

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.