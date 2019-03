Pro vyjednanou dohodu bylo jen 242 poslanců. Proti bylo 391 poslanců.

Porážka premiérky Theresy Mayová byla jasná ještě před vyhlášením výsledků. Většina poslanců zamířila do místnosti určené pro odpůrce návrhu. V britském parlamentu se „hlasuje nohama”, poslanci nemačkají tlačítka ani nezvadají ruce, ale jdou do dvou různých místností, jedna je určena pro ty, kteří s návrhem souhlasí a druhá pro ty, kdož jej odmítají.

List The Guardian uvedl před hlasoaváním, že už 23 konzervativců, kteří hlasovali 15. ledna proti vyjednanému návrhu, podpoří upravenou dohodu, ale ani to nestačilo. Televize SkyNews už před hlasováním zveřejnila svou projekci, že Mayová prohraje a měla skoro přesné údaje. .

Sky News projection



** Government will lose by more than 100 votes



345 MPs indicated they will vote against the deal

220 MPs will vote for the deal

72 unknown