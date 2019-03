Novinky

Obyvatelé sibiřských měst letos v únoru s hrůzou sledovali, jak se sníh kolem nich zelená a černá. Spojovali to s emisemi z místních továren. Černě se sníh zbarvil v hornickém Kemerovu. Dochází k tomu, když se do něj dostávají saze, tedy nespálené částice fosilních paliv v uhelných elektrárnách, továrnách a dalších zdrojích. U Kemerova dokonce koncem roku sníh natírali na bílo.

Zástupce gubernátora pro Kemerovskou oblast Andrej Panov, pod kterého spadá životní prostředí, také tvrdí, že za znečištění mohou výfukové plny a kotelny na uhlí. Za zelený sníh v Pervouralsku zřejmě může místní továrna na výrobu chromu, zmínily britské listy The Guardian a Daily Mail.

Kvůli znečistění demonstrovali v průběhu zimy lidé v několika městech na severu Ruska. Stěžovali si, že se Moskva nestará o oblasti na severu. Ruský prezident Vladimir Putin proto v únorovém projevu o stavu Ruské federace zmínil nezodpovědné firmy, které „vyhazují odpad, kde jen mohou“.

Vladimir Putin při projevu o stavu země.

FOTO: Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP

Znečištění sněhu není nové. Ochránci životního prostředí varují už celé roky před nebezpečím tmavého sněhu v podobě černých, hnědých a šedých pruhů na ledu. Jsou jasně viditelné ze vzduchu nad arktickými oblastmi.

Když saze spadnou na bílý sníh, není to jen estetická katastrofa. Bílý sníh a led zvyšují schopnost povrchu odrážet sluneční světlo a teplo zpět do vesmíru. Tmavý sníh ale naopak teplo absorbuje, a zrychluje tak oteplování Země. Eliminace sazí by mohla zpomalit klimatické změny a pomoci snížit teploty až o půl stupně Celsia.

Nejezte nejen žlutý, ale ani bílý sníh

Sníh byl symbolem čistoty a průhlednosti, odkazem na mytický stav nevinnosti. Jak se sníh kolem nás zbarvuje černě, šedě, hnědě, zeleně a všemi ostatními barvami, těžko bychom hledali silnější symbol našeho globálního problému se znečištěním, které se vymyká naší kontrole, podotkl list The Guardian. A dodal, že by se neměl jíst nejen žlutý sníh, jak radil Frank Zappa ve stejnojmenné písni Eskimo, Don’t Eat The Yellow Snow, ale ani ve městech olizovat napadaný bílý. Vědci v Kanadě v roce 2017 zjistili, že tající městský sníh obsahuje celou směsku toxických chemikálií, převážně z výfukových plynů aut, které se do sněhu dostaly ze znečištěného vzduchu.

Sníh je někdy zabarvený i přírodními jevy. Řasa Chlamydomonas nivalis může způsobit, že sníh se jeví jako růžový nebo červený, což je efekt zdokumentovaný vědci už od 19. století. Oranžový sníh, který se v loňském roce šířil východní Evropou, mohly způsobit částečky prachu a písku ze Sahary. Ovšem v případě oranžového sněhu, který o desetiletí dříve padal na Sibiři, tento jev s největší pravděpodobností způsobilo znečištění.