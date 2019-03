Orbán označil své odpůrce za užitečné idioty

Maďarský premiér Viktor Orbán v nedělním rozhovoru pro list Welt am Sonntag označil za „užitečné idioty” své odpůrce z řad evropských křesťanských demokratů, kteří chtějí vyloučit jeho stranu Fidesz z Evropské lidové strany (ELS). Podle něj to nahrává před květnovými volbami do europarlamentu levici.