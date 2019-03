ČTK

List Welt am Sonntag napsal, že z hranice mezi Rakouskem a Bavorskem, přes kterou do Německa přichází nejvíce migrantů, bylo zatím vráceno pouze jedenáct běženců. Devět lidí putovalo zpět do Řecka a dva do Španělska. Nikdo nebyl vrácen do Itálie. Navzdory zářijovému avízu ministerstva vnitra, že dohoda s Itálií bude uzavřena „brzy”, se to podle nynějšího prohlášení zatím stále nepodařilo. „Pokud jde o politický souhlas Itálie, neudálo se dosud nic nového,” informoval mluvčí.

Dohody o vracení migrantů byly jádrem kompromisu, který loni v létě uzavřely německé sesterské strany CDU a CSU, aby odvrátily hrozící rozpad vlády.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer loni v červnu pohrozil, že jeho země bude jednostranně od svých hranic vracet všechny migranty, kteří byli předtím zaregistrováni v jiných evropských státech. Kancléřka Angela Merkelová ale odmítala takové jednostranné řešení a trvala na tom, že Německo musí s těmito zeměmi napřed uzavřít o vracení migrantů bilaterální dohody.

Spor Merkelové se Seehoferem o řešení migrační otázky uvrhl v červnu německou vládu do hluboké krize. Řešením se stal kompromis, který obsahoval mimo jiné i požadavek Merkelové na dvoustranné dohody.

Německo následně v srpnu uzavřelo dohodu se Španělskem a s Řeckem. V září pak ministr vnitra Seehofer oznámil, že dohodu uzavřel i s Itálií. Jeho italský protějšek Matteo Salvini to ale o den později popřel s tím, že od Německa očekává více ústupků.