„Víme, že v Británii panují jisté obavy, že pojistka by mohla Británii natrvalo držet připojenou k EU. Tak to ale není. A my jsme připraveni poskytnout další záruky, ujištění a vysvětlení o tom, že pojistka by měla být dočasná,” uvedl Barnier.

Protokol o Irsku a Severním Irsku známý spíše jako irská pojistka je součástí „rozvodové” dohody Británie s EU z toho důvodu, že si ani jedna strana nepřeje po brexitu obnovení hraničních kontrol mezi těmito územími. Opatření by začalo platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici.

Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Brexitová dohoda o opatření hovoří jako o dočasném, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat „uvězněna” v unijních strukturách.

Britská premiérka Theresa Mayová na konci ledna kvůli výhradám dolní komory parlamentu ohlásila snahu vyjednat změny v podobě pojistky, EU však návrat k rozhovorům o znění „rozvodové” dohody kategoricky odmítá. Britská strana se tak nyní podle komentátorů soustředí na kroky, které by mohly změnit interpretaci pojistky ze strany generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Ten v původní analýze brexitové dohody uváděl, že irská pojistka by teoreticky mohla platit libovolně dlouho.

Britská premiérka tento týden také poslancům řekla, že její jednání v Bruselu už přinesla ovoce, i když neupřesnila jaké. [celá zpráva]

Na zveřejnění nových záruk ale nezbývá mnoho času, neboť Mayová slíbila poslancům druhé hlasování do 12. března. Poslanci navíc potřebují nějaký čas na prostudování textu, takže jej musí dostat do konce týdne.