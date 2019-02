Novinky

Mayová oznámila v parlamentu poslancům, že pokud i napodruhé odmítnou jí vyjednaný návrh odchodu z Evropské unie, budou moci hlasovat o zamítnutí odchodu bez dohody nebo o odkladu brexitu.

Prohlásila to den před zasedáním parlamentu, který bude hlasovat o dalším postupu při odchodu z EU. Šéf labouristů Jeremy Corbyn označil slova premiérky za „groteskně bezohledný” přístup.

Labouristé možná navrhnou i uskutečnění druhého referenda. [celá zpráva]

Mayová se svým prohlášením pokouší uklidnit situaci ve vlastní konzervativní straně, kde roste odpor proti odchodu bez dohody, tzv. tvrdému brexitu. Někteří poslanci, kteří ji dosud podporovali, naznačili, že se proti ní postaví, pokud odchod bez dohody nevyloučí. Hrozí jí i demise tří ministrů, kteří tvrdý brexit odmítají. [celá zpráva]

Mayová slíbila, že se o dohodě o brexitu bude jednat do 12. března. Z unie by Spojené království mělo odejít 29. března. Do té doby může požádat o odklad odchodu, k čemuž se přiklání i předseda Evropské rady Donald Tusk. [celá zpráva]