Americký prezident Donald Trump tlačí na evropské země, aby si své občany vzaly zpět vzhledem k plánovanému stažení amerických sil ze Sýrie a obavě, že by se poté radikálové dostali na svobodu a vrátili se do Evropy, aniž by je zachytily bezpečnostní úřady jednotlivých zemí.

Berlín se ale nachází před velkým bezpečnostním a právním problémem, uvedl Peter Neumann, ředitel Mezinárodního centra studií radikalismu (ICSR). Ti, kteří odešli bojovat za organizaci Islámský stát, by měli stanout před soudem a skončit ve vězení vzhledem ke zločinům, jichž se dopustili. To však není lehké.

„Problémem je nejen zajištění důkazů jejich zločinů, ale také ověření jejich totožnosti,“ říká Neumann a připomíná, že lidé s německým občanstvím mají právo na návrat do své země.

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) oznámil, že Němci, kteří bojovali v řadách IS, a jejich rodiny by se mohli vrátit pouze tehdy, pokud bude jejich identita jednoznačně ověřená a nebudou představovat nevypočitatelné bezpečnostní riziko. Ještě před návratem musí být podle ministra také jasné, zda nemají být stíhány v jiných zemích.

Chybí legislativa



V kurdském vězení jsou podle Neumanna nejen ti, kteří utrpěli v Sýrii těžkou deziluzi, ale i tvrdé jádro islamistů, kteří bojovali do poslední chvíle a ještě více se radikalizovali. Upozorňuje německou politickou reprezentaci, že se musí urychleně připravit a přijmout novela trestního zákona podle vzoru Nizozemska. „To odsouhlasilo, že všichni státní příslušníci, kteří bojovali v organizaci Islámský stát mezi roky 2014 a 2017, jsou vedeni jako teroristé,“ uvádí Neumann.

BEZ KOMENTÁŘE: Civilisté utíkají před boji o poslední baštu ISIS v Sýrii (Zdroj: Reuters)

Radí, aby přijímání navrátilců bylo postupné. „Mělo by se začít s přijetím těch osob, které jsou ochotné svědčit proti ostatním bojovníků Islámského státu,“ tvrdí.

Nutná je podle jeho názoru také příprava věznic, aby odsouzení džihádisté nemohli působit na další vězně. Současně by se měly urychleně vypracovat deradikalizační programy a programy zaměřené také zvlášť na ženy a děti bojovníků IS.

Bezpečnostní úřady se obávají neřízené návratové vlny. Už nyní mají tajné služby problém s monitorováním 770 islamistických radikálů, kteří žijí v Německu. Jen opatrně se hovoří o stovkách německých islamistů, kteří se vrátili ze Sýrie či Iráku kolem roku 2016.

Zpráva Mezinárodního centra pro studium radikalizace univerzity King’s College London uvedla, že od dubna 2013 do června 2018 bojovalo v řadách organizace Islámský stát v Sýrii a Iráku více než 41 tisíc cizinců, z nichž bylo přes šest tisíc ze západní Evropy. Nejvíce jich pocházelo z Francie, Německa, Velké Británie a Belgie.