„Rusko bylo, je a bude nezávislým suverénním státem. Buď bude takové, nebo nebude vůbec,“ řekl Putin a varoval před rozmístěním amerických raket středního doletu včetně střel s plochou dráhou letu BGM 109 Tomahawk na pozemních základnách v západní Evropě.

Rusko se podle něj nechystá jako první instalovat podobné rakety v Evropě, pokud však budou vyrobeny a dodány do Evropy, pak to prudce vyostří situaci na mezinárodním poli. „Vytvoří to hrozbu pro Rusko, protože doba doletu těchto střel do Moskvy může být 10 až 12 minut. V takovém případě budeme muset podniknout symetrická opatření. Říkám to jasně – Rusko bude nuceno vytvořit a rozmístit takové druhy zbraní, které se budou týkat těch zemí, odkud jde hrozba, ale i zemí, kde jsou centra řízení a kde se rozhoduje o použití těchto zbraní,“ řekl ruský prezident.

„Co se týká taktických údajů, budou tato zařízení zcela odpovídat hrozbám. Víme, jak toho dosáhnout, víme, jak splnit tyto plány,“ varoval Putin a dodal: „Ať si spočítají dolet a rychlost našich zbraní. A pak dělají rozhodnutí, která mohou vést k novým hrozbám pro naši zemi. Ty povedou k odpovědi – Rusko si zajistí na sto procent svou bezpečnost.”

„Nemyslím si, že mezinárodní situace je taková, že potřebujeme další vyostření napětí,“ řekl Putin. Upozornil, že Rusko je připravené jednat, ale samo už taková jednání nebude iniciovat: „Nemáme zájem na konfrontaci, zejména ne s globální mocností, jako jsou USA. Jsme připraveni jednat, ale klepat na zamčené dveře už nebudeme, počkáme, až naši partneři poznají nezbytnost dialogu.“