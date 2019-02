List The Sunday Times s odvoláním na informované zdroje napsal, že muž je v domácím ošetření pod trvalým lékařským dozorem. Dodal, že Skripal sice není v kritickém stavu, avšak panují obavy, že se pravděpodobně nikdy plně nezotaví po chemickém útoku, který zasáhl jeho nervový systém.

„Na rozdíl od Julije, která je mladá a byla v době otravy relativně zdravá, Sergej nebyl v nejlepším stavu,“ citoval list policejní zdroj.

List zároveň upozornil, že se Julija Skripalová, která byla v době napadení na návštěvě u otce, plně zotavila. Ruská agentura RIA Novosti citovala Skripalovu neteř Viktorii s tím, že podle jejího názoru Skripal už dávno „není mezi živými“.

„Osobně mi o jeho stavu nikdo nereferuje. Mluví se o tom ale už dlouho. Skripal nežije… Brzy to už bude rok – 4. března (výročí útoku). A šestého vám přinesou urnu s popelem a řeknou, že Skripal zemřel a že jsme ho po jeho prosbě zpopelnili,“ řekla.

Žena, která žije v ruské Jaroslavli a po incidentu často komentuje situaci v médiích, je přesvědčená, že by se její příbuzný v opačném případě spojil se svou 90letou matkou.

Rozruch mezitím vyvolala ruská vlajka, která se v neděli objevila na lešení kolem katedrály v Salisbury, jedné z hlavních tamních pamětihodností. Podle médií se tam objevila v noci a sundat se ji podařilo teprve v ranních hodinách.

