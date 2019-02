Ivan Vilček, Právo

„V současném stadiu vyšetřování víme, že to byly jen úvahy, dál se nekonalo,“ řekl o variantě únosu Čižnár. Generální prokurátor Slovenské republiky očekává do několika měsíců první obžaloby v případě vraždy Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

„Nechci slibovat to, co se nedá splnit, ale návrhy obžaloby by měly být podány do pár měsíců. Možná už v průběhu léta,“ řekl Čižnár. Připustil, že prokuratura původně plánovala podat první obžaloby v průběhu února 2019, ale to nevyšlo.

Vykonavatelé ve vazbě



Čižnár zdůraznil, že vykonavatelé vraždy jsou ve vazbě. „Potřebujeme to dotáhnout i na ty, kteří si to objednali. Vykonavatelé to neudělali sami od sebe, to všichni víme,“ dodal. Konstatoval, že s průběhem vyšetřování je spokojený a podle něho mají vyšetřovatelé indicie, kdo mohl být objednavatelem vraždy. „Vyšetřování přináší výsledky, které jsme si přáli, na nichž je potřeba dál pracovat,“ řekl Čižnár.

Generální prokurátor SR Jaromír Čižmár (uprostřed) na tiskové konferenci

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Generální prokurátor připustil, že stejní lidé připravovali také vraždy exministra vnitra Daniela Lipšice, elitního prokurátora Maroše Žilinku a náměstka generálního prokurátora Petra Šufliarskeho. „Uvědomujete si, kam jsme dospěli, že si tady někdo dovolí objednat vraždu prokurátorů? To je vrchol, to je nonsens,“ dodal.

Kuciaka a Kušnírovou zavraždili 21. února 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača v okresu Galanta. Z vraždy byli obviněni čtyři lidé, kteří jsou od září 2018 ve vazbě. Tomáš Szabó měl být střelcem, řidičem Miroslav Marček, zprostředkovatelem Zoltán Andruskó a objednavatelkou Alena Zsuzsová. Všichni byli obviněni z účasti na úkladné vraždě. Andruskó spolupracoval s policií a za objednavatele vraždy označil kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Ten čelí obvinění z podvodu, z vraždy ale obviněn nebyl.