Podle nové studie by v budoucích 40 letech mělo přicházet minimálně 260 000 lidí ročně, jinak se pracovní trh sesype - do roku 2060 by chyběla třetina lidí. Studie přitom počítala s potenciálními pracovními sílami již v zemi žijícími a také se zvýšenou porodností.

„I kdyby muži a ženy pracovali stejně a v Německu by byl zaveden důchod od sedmdesáti let, stejně by potřeby pracovního trhu nemohly být pokryty,“ varuje studie. Čísla vycházejí z výzkumu institutu IAB, který se zabývá pracovním trhem, a z vysoké školy Coburg.

Země potřebuje především odborné síly z mimoevropských zemí. Podle údajů, které má stát k dispozici, třeba v roce 2017 přišlo jen 38 000 odborně vzdělaných sil. Do roku 2060 by země potřebuje asi 146 000 imigrantů ze zemí mimo EU a asi 114 000 ze států EU.

Výzkum počítá s tím, že lidé z EU se v budoucnu do Německa už moc hrnout nebudou, protože kvalita života uvnitř EU se vyrovnává a málokdo z Evropanů bude mít chuť přestěhovat se do cizí země kvůli zaměstnání.

Je však otázkou, zda se podaří mimoevropské migranty zaměstnat, často neovládají němčinu a nejeví ani zájem přijmout německou kulturu za svou. V Německu už pár let sílí odpor k muslimům a přistěhovalcům. Stále víc Němců odmítá imigraci muslimů a je přesvědčeno, že běženci ve své vlasti ve skutečnosti nečelí pronásledování. Řada z nich říká, že se cítí být cizinci ve vlastní zemi.