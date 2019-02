Novinky

Do Sýrie utekla v patnácti letech spolu s dalšími dvěma kamarádkami Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou přes Turecko.

Begumová se dostala do Rakky a skončila v domě mezi dalšími mladými dívkami, které byly určené ke sňatku s bojovníky Islámského státu.

„Požádala jsem, aby mě provdali za anglicky mluvícího bojovníka ve věku 20 až 25 let,“ uvedla Begumová. Její přání vyplnili, provdali ji za sedmadvacetiletého Nizozemce, který přestoupil k islámu a bojoval za chalífát. Kadiza se provdala za Američana a Amira za Australana. Ze tří dívek zřejmě zůstala naživu už jen ona. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Amiru údajně viděla naposledy loni v červnu.

Děti jí zemřely hlady



Shamima Begumová přivedla na svět dvě děti, ale obě už zemřely. Její první dítě byla holčička, která zemřela ve věku jednoho roku a devíti měsíců. Pohřbená je v Baghúzu. Druhé dítě zemřelo před třemi měsíci jako osmiměsíční údajně na nemoc způsobenou podvýživou. S manželem uprchla před dvěma týdny z Baghúzu u irácké hranice. Je to poslední místo, které drží radikálové a v oblasti se schyluje k závěrečné bitvě mezi koaličními silami a radikály.

Její muž se vzdal koaličním silám, Begumová je v uprchlickém táboře na severu Sýrie.

„Udělám všechno, co je třeba, abych se mohla vrátit domů,“ tvrdí mladá žena. Její případ ovšem vyvolal ve Velké Británii značné pozdvižení. Bezpečnostní složky varují, že právě ženy byly nejvíce ovlivněny Islámským státem a jsou velkým bezpečnostním rizikem. V případě Shamimy Begumové se poukazuje na její rozporuplné výpovědi.

Normální život mezi teroristy



V Rakce viděla, jak házejí do popelnic useknuté hlavy protivníků a nijak ji to nešokovalo. „Byla to hlava zajatého stíhače, byl nepřítel islámu. Myslela jsem pouze na to, co by udělal muslimské ženě, kdyby měl příležitost,“ uvedla. Pohrdlivě se vyjadřovala o západních rukojmí, které radikálové podřezali. „Novináři mohou být také špiony a vstupují do Sýrie nelegálně. Jsou ohrožením bezpečnosti pro chalífát,“ řekla.

Shamima Begumová na snímku z kamer na letišti v londýnském Gatwicku v roce 2015.

FOTO: Profimedia.cz

Svůj život mezi teroristy popsala jako „normální“. „Byl to takový život, jaký ukazují na svých propagandistických videích, normální. Občas se bombarduje, ale jsou i jiné věci,“ řekla.

Stejný problém v posledních dnech řeší také Německo. Od pondělí je zpět v zemi jednatřicetiletá Fatima M. V Iráku si odpykala roční vězení za své působení v řadách Islámského státu. Podle informací tajných služeb žena uprchla před čtyřmi lety s manželem a dvěma dětmi do Iráku, aby se přidali k Islámskému státu. Muž padl a její dva synové jsou nezvěstní po jednom leteckém úderu. V Bagdádu byla Fatima odsouzena k ročnímu vězení, trest si už odpykala.