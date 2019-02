Novinky, ČTK

"Pokud je toto vybavení (od Huawei) umístěno tam, kde máme důležité americké systémy, ztěžuje to spolupráci," řekl Pompeo novinářům na americkém velvyslanectví v Budapešti.

"(Maďarsko) je svrchovaný stát, samo rozhoduje o těchto věcech. Je ale nezbytné, abychom s nimi (Maďary) sdíleli to, co víme o rizicích přítomnosti Huawei ve svých sítích, o aktuálních rizicích pro jejich lidi, o hrozbě ztráty ochrany soukromí pro jejich vlastní obyvatele, o riziku, že Čína to využije způsobem, který nebude v nejlepším zájmu Maďarska. Máme povinnost s nimi tyto poznatky sdílet a uděláme to," řekl Pompeo.

Společnost Huawei Technologies má v plánu vybudovat v Maďarsku evropské logistické centrum. Kvůli obavám ze špionáže ale firma čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Společnost obvinění z možné špionáže označuje za nepodložené.

Spolupráci s firmou řeší mnohé evropské státy včetně České republiky. Varoval před ní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a spolupráci s firmou řeší politici i úřady a instituce.

ČTĚTE TAKÉ

S Huawei končí první ministerstva



Spolupráce s Huawei se řeší především v souvislosti s rozšířením 5G sítě. Evropská komise zvažuje, že tuto společnost z budování sítě vyloučí. [celá zpráva]

To už udělaly USA, Austrálie a evropské státy to zvažují.

Varoval před Putinem

Pompeo také v pondělí vyzval Maďarsko, považované podle agentury AFP za hlavního spojence Moskvy v Evropské unii, aby nenechalo Rusko rozeštvat západní spojence. Dočkal se však příkré reakce.

"Nesmíme nechat (ruského prezidenta Vladimira) Putina hloubit rozkol mezi přáteli v NATO," prohlásil americký host na tiskové konferenci ve zřejmé reakci na časté kontakty Putina a Orbána. Péter Szijjártó ale kritizoval jako "obrovské pokrytectví" kritiku Ruska ze strany západních zemí, které jinak s Moskvou v energetice čile spolupracují.

Pojede na Slovensko i do Polska



Rozhovory s maďarskými a následně slovenskými představiteli se mají týkat i obranné spolupráce a diverzifikace energetických zdrojů. Pompeo má poukázat na závislost střední Evropy na ruské energii.

Maďarsko je první zastávkou v Pompeově cestě po regionu. Ministr následně zamíří na Slovensko, posléze do Polska. Poté ho čeká návštěva Bruselu a mimo jiné jednání s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou, s níž by měl hovořit i o situaci ve Venezuele. Na závěr své evropské cesty v pátek 15. února odletí na Island.