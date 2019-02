Novinky, ČTK

Žena, která pracovala jako zdravotní sestra, pomocí katétru odvedla z těla svého syna krev nejméně stodesetkrát. A to v době, kdy mu bylo od jednoho do šesti let, uvedl soud. Podle agentury AP chlapci odčerpala z těla při jednom zákroku půl litru krve.

Nesrovnalosti při krevních vyšetřeních v nemocnici, kde chlapec pravidelně přijímal transfúze, sváděla žena na vzácnou chorobu kostní dřeně. Lékaři ale nakonec pojali podezření a nahlásili ženu na policii. Vyšetřovatelům se následně podařilo ženu při krvavé praktice natočit na skrytou kameru.

Soud nařídil vypracovat psychiatrický posudek a ten uvádí, že odsouzená zdravotní sestra, která svou profesi již nesmí vykonávat, trpí Münchhausenovým syndromem.

Münchhausenův syndrom Jde o duševní poruchu, při níž nemocný předstírá, že trpí nějakou duševní či fyzickou poruchou. Nechává se často ošetřovat či hospilalizovat. Je schopen si sám způsobovat i poškození, které by mohla předstíraná choroba vyvolat. Syndromem lze trpět i v zastoupení, v takovém případě člověk předstírá nemoc u osoby, která je na něm závislá, často matka u svého dítěte. To je pak nuceno absolvovat zbytečná a často bolestivá vyšetření, v nejvážnějších případech rodič sám dítě zraňuje, aby muselo být ošetřováno.

Ženin syn, kterému je nyní sedm let, žije u svého otce.