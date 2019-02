Novinky, ČTK

„Oba lídři se shodli, že jejich týmy by měly debatovat o tom, zda je možné najít cestu, která by zajistila co nejširší podporu v britském parlamentu a která by byla ve shodě se zásadami dohodnutými Evropskou radou,“ uvedl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas.

Zároveň řekl, že britská premiérka a Juncker se opět setkají na konci února.

Mayová se v Bruselu snaží přesvědčit unijní činitele o úpravě dohody. Odpoledne ji ještě čeká jednání se šéfem Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.