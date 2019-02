Novinky

Od schůzky se podle BBC nic nečeká. I když do odchodu Británie z EU zbývá jen padesát dní, Evropská unie o změnách v textu odmítá jednat s tím, že uzavřená dohoda je jediná možná. V úterý to zopakoval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Irský premiér Leo Varadkar dodal, že jde beztak o kompromis, dalším jednáním se však nebrání a s Mayovou se sejde v pátek v Dublinu.

Britští poslanci však po odmítnutí návrhu schválili dodatek k plánu brexitu, v němž uvedli, že pokud se irská pojistka nahradí nějakou alternativou, text schválí. Neuvedli však, co má být onou alternativou k irské pojistce, která má zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem v případě, že se EU a Velká Británie nedomluví na uspořádání vztahů. To by ale znamenalo, že Severní Irsko de facto zůstane v celní unii s EU.

Labouristé požadují větší propojení s EU



Mayová je však nejen pod tlakem konzervativních poslanců, ale i opozičních labouristů. Sama musí hledat podporu na všech stranách, protože její vláda je menšinová, irskou pojistku odmítá nejen část konzervativců, ale také severoirští unionisté ze strany DUP, na jejichž podpoře je její vláda závislá.

Předseda Strany práce Jeremy Corbyn poslal premiérce v dopisu pět podmínek, za kterých jsou labouristé ochotni návrh dohody schválit. Požadují širokou celní unii, propojení s jednotným trhem, jasný závazek zapojení se do práce evropských úřadů a finančních programů i jednoznačné dohody o bezpečnosti. To ale znamená širší provázanost Británie s EU, než nabízí stávající návrh dohody o brexitu a než chtějí konzervativci. Corbyn také dodal, že labouristé nevěří v nalezení jiné podoby irské pojistky.

Tusk pobouřil Brity



Předseda Evropské rady Donald Tusk v úterý řekl, že otázka otevřené hranice mezi Irskem a Severním Irskem je klíčová, protože hlavním cílem EU je mír. Otevřená hranice je jedním z úhelných bodů Velkopáteční dohody, která ukončila třicet let dlouhé násilí v Severním Irsku.

Současně pobouřil zastánce brexitu, když pravil, že přemýšlí o tom, jestli je v pekle zvláštní místo po ty politiky, kteří prosazovali brexit, aniž by měli sebemenší plán, jak ho uskutečnit. [celá zpráva]