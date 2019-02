V Janově se připravují na první fázi demolice zříceného mostu

První fáze odstranění torza zříceného Morendiho mostu v italském Janově by se měla uskutečnit v pátek, potvrdil to starosta města Marco Bucci. Demontáž mostu sice začala už v polovině prosince, ovšem strhával se asfaltový povrch a odvážely sutiny. Nyní by se měly poprvé odřezávat části vozovky a konstrukce, píše list La Stampa.