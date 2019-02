Novinky, DPA

Dokument, který zemi otevírá cestu k tomu, aby se stala třicátým členem aliance, musí ještě ratifikovat parlamenty všech států NATO. Stát by se tak mělo do roku 2020. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg označil tento moment za „historickou událost“.

Skopje o členství v alianci usilovalo řadu let, v přijetí jí ale bránil spor s Řeckem o název země. Zvrat znamenala dohoda s Aténami z loňského června, ve které Makedonie souhlasila změnit název státu na Severní Makedonie. [celá zpráva]

Atény si pojmenování bez přívlastku vyhrazují pro část svého území, protože se považují za dědice antické Makedonie. Ta víceméně zabírala území, jež dnes připadá Řecku, v pozdějších staletích však oblast nazývaná Makedonie zasahovala na území bývalé jugoslávské republiky, ale i do Bulharska, Albánie a Srbska.

Vyřešení sporu o název republiky by měl také odblokovat problém se vstupem do Evropské unie. Rozhovory o vstupu do unie by podle očekávání měly začít letos na jaře.