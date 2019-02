Rusko se po vypovězení ozbrojovací smlouvy hned pustilo do vývoje nových raket

Vyvinout do dvou let pozemní verzi střely s plochou dráhou Kalibr nařídil v úterý ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Spolu s ní nařídil vyvinout i pozemní systém delšího dosahu využívající hyperzvukové střely, uvedla agentura TASS. Jde o reakci na to, že Spojené státy vypověděly v pátek smlouvu o likvidaci raket středního doletu INF s dosahem 500 až 5000 km.