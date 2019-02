Novinky

„Bez dohody by to bylo lepší než se špatnou dohodou. Dobrá dohoda je stále možná, ale čas utíká,“ řekla Loiseauová.

Britští zákonodárci v lednu odmítli posvětit dohodu, kterou premiérka Theresa Mayová v Bruselu dojednala s EU, následně však její vládě vyslovili důvěru. Není tak jasné, jaký bude další postup. [celá zpráva]

Spojené království má opustit Unii 29. března. Odložení termínu Mayová odmítá a trvá na tom, že pokud se nedosáhne dohody, přijde na řadu takzvaný tvrdý brexit.

To by mělo dopad na ostrovní ekonomiku, ale rizika se týkají i dalších oblastí.

Do televize Sky News unikla zpráva britské pohraniční služby, že by brexit bez dohody mohl vést ke „snížení bezpečnosti“. Vazby s EU budou méně pevné a některá tajná data přijdou později nebo vůbec ne.

Zpráva také upozorňuje, že by se Britům výrazně prodloužilo cestování do Evropy. Nemohli by používat elektronické odbavení. Pohraničníci také varovali, že by nebyli schopni rozlišovat mezi občany EU, kteří mají pobyt v Británii, a nově příchozími.