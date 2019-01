Podle Pentagonu se ruský stroj přiblížil příliš blízko k americkému a přiměl ho změnit směr, uvedly britský server Daily Mail a americká stanice CBS.

Video z přiblížení dvou stíhaček se objevilo na sociálních sítích, jak ale poznamenal Daily Mail, není jasné, zda se jedná o tentýž incident, o němž informoval Pentagon. Na sociálních sítích se mluví o incidentu v Baltském moři, kdežto Pentagon mluví o Černém moři.

#BREAKING : SU-27 Of #RUSSIAN Had Interception Of F-15 Which Flew A Couple Of Hundred Meters From the #RUSSIAN Gov.t Side. F-15 Pilot Showed Excellent Response Or The Observer On The Board Of Gov.t Airliner Would Have Made More Spectacular Video Was Taken In June 2017. pic.twitter.com/u8df7qlTMZ