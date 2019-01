Novinky

Britský ministr pro brexit varování směrem k Bruselu pronesl v rozhovoru pro stanici Sky News. Zmínil také to, že Londýn požaduje ústupky v takzvané irské pojistce, která se týká opatření na hranicích Severního Irska a Irska po vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Návrh dohody o brexitu, kterou s Bruselem vyjednala premiérka Theresa Mayová, odmítli v lednu britští poslanci do značné míry právě kvůli irské pojistce [celá zpráva].

Ta má zaručit, že nevznikne pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem ani v případě, že se Británie s EU nedohodne na řešení celních otázek a přejímání dalších nařízení EU. To by ale znamenalo, že by Severní Irsko na rozdíl od zbytku Spojeného království de facto dál zůstalo v celní unii s EU.

Brexit Británie by měla EU opustit letos 29. března. Unii opouští na základě výsledků referenda z roku 2016, v němž se těsná většina (51,9 procenta) lidí vyslovila pro odchod z Unie.

Průchozí hranice je ovšem také jednou z klíčových součástí Velkopáteční dohody, která ukončila násilí mezi severoirskými unionisty a republikány.

Mayová má v úmyslu vyjednávat o změně dohody, poslanci v úterý přijali návrh, že by se v textu měla nahradit irská pojistka jiným „alternativním řešením”. [celá zpráva] Lídři Evropské unie ale nová jednání odmítají. [celá zpráva]

Ohrožení bezpečnosti?

Británie by měla EU opustit letos 29. března, pokud nebude mít „rozvodovou” smlouvu, která bude upravovat vzájemné vztahy po tomto datu, dojde k takzvanému tvrdému brexitu. To by mělo dopad na ostrovní ekonomiku, ale rizika se týkají i dalších oblastí.

Do televize Sky News unikla zpráva britské pohraniční služby, že by brexit bez dohody mohl vést ke „snížení bezpečnosti“. Vazby s EU budou méně pevné a některá tajná data přijdou později nebo vůbec ne.

Zpráva také upozorňuje, že by se Britům výrazně prodloužilo cestování do Evropy. Nemohli by používat elektronické odbavení. Pohraničníci také varovali, že by nebyli schopni rozlišovat mezi občany EU, kteří mají pobyt v Británii, a nově příchozími.