Poslanci hlasovali celkem o sedmi dodatcích týkajících se postupu vlády britské premiérky Theresy Mayové při odchodu z EU. Část návrhů se snažila zabránit odchodu bez dohody, další část usilovala o to, aby se odchod odložil. Některé návrhy kombinovaly obě varianty.

Dodatky pro vládu nejsou závazné, ale nemůže je ignorovat ve chvíli, když už byl návrh dohody o brexitu smeten ze stolu.

Ze sedmi dodatků se vymykal Bradyho návrh, který se snažil překonat rozpory ve vlastní konzervativní straně, kde poslancům činila největší problémy otázka takzvané irské pojistky, která má garantovat, že nevznikne pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem. To by ale hrozilo, že Velká Británie nebude moci de facto odejít ze společného trhu a celní unie. Bradyho dodatek podpořilo 317 poslanců, proti jich bylo 301.

O podporu návrhu požádala poslance sama premiérka, i když dříve dojednala smlouvu, kde irská pojistka je. Chce hlasování použít jako páku na Brusel a vyjednat změny v dohodě, byť se EU jejímu otevření brání, což už Brusel i vysocí představitelé unijních zemí včetně francouzského prezidenta Emanuella Macrona dali najevo, napsal list The Guardian.

Poslanci také přijali 318 hlasy proti 310 návrh konzervativní poslankyně Caroline Spelmanové, aby se neuskutečnil odchod z Evropské unie bez dohody a navrženého rámce budoucích vztahů, na kterém se podílel i labourista Jack Dromey. Oba poslanci jsou z oblasti Midlands, kde jsou továrny automobilky Jaguar Land Rover a jejích dodavatelů.

Přijetí návrhu Spelmanové ale představuje porážku pro Theresu Mayovou a pro zastánce tvrdého brexitu. Paradoxně několik dalších návrhů odmítajících tvrdý brexit neprošlo.

Jako první byl zamítnut 327 hlasy proti 296 návrh předsedy opoziční labouristické strany Jeremyho Corbyna, který požadoval, aby se vláda zavázala, že nedojde k brexitu bez dohody.

Britští poslanci poslouchají výsledky hlasování

FOTO: Reuters TV, Reuters

Podobně neúspěšný byl i návrh další labouristky Rachel Reevesové, který měl také za cíl zabránit brexitu bez dohody. Odmítnut byl 322 hlasy proti 290.

Návrh labouristy Yvone Cooperové, byl umožnil prodloužit dobu odchodu o devět měsíců, pokud by dohodu o brexitu neschválil parlament do 26. února, odmítlo 321 poslanců, pro jich bylo 298. Návrh se nelíbil premiérce Therese Mayové a nehlasovalo pro něj 14 labouristů.

Odmítnutí se očekávalo poté, co o dvacet hlasů neuspěl ani návrh konzervativce Dominica Grieva, který požadoval, aby poslanci před 26. březnem dostali šest dnů na projednání alternativ k navrženému plánu brexitu, kde by se mohlo jednat i o novém referendu nebo o takzvaném norském modelu. Proti bylo také 321 hlasů.

Prodloužení doby odchodu se nepodařilo prosadit ani skotskému poslanci Ianu Blackfordovi, který současně požadoval vyloučení brexitu bez dohody a větší váhu národů Spojeného království při jednání o odchodu z EU.

Pound falls as Britain's Parliament rejects an amendment that could have led to a delay to Brexit https://t.co/bS6cFpY2eS pic.twitter.com/34KpQKRXEU