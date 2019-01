Novinky

„Pocit velké odpovědnosti vůči zemi i svým současníkům, byvším i budoucím generacím Ukrajinců mě přivedl k rozhodnutí opět se účastnit prezidentských voleb na Ukrajině,“ oznámil Porošenko podle deníku Ukrajinska pravda. „Na závěr pětiletého období začínám znovu, abych zachránil strategickou orientaci na Evropskou unii a aby se stala Ukrajina velkou úspěšnou zemí plnou šťastných lidí,“ řekl prezident na fóru Od Krutů do Bruselu – jdeme svou cestou.

Bitva v Krutech U nádraží v Krutech v Černigovské gubernii se 29. ledna 1918 střetly ukrajinské jednotky s rudými bolševickými postupujícími ke Kyjevu. Šest stovek ukrajinských vojáků, z nichž většinu tvořili kadeti, bylo v pětihodinové bitvě poraženo přesilou rudých. Padlo v ní přes dvě stě Ukrajinců a přibližně stejný počet bolševiků.

Porošenko dodal, že „žádá voliče o mandát, aby zajistil nezvratnost euroatlantické integrace a nezávislost Ukrajiny“. Uvedl, že ve funkci dosáhl věcí, na které je hrdý, ale jsou i takové, za které „žádá o odpuštění“. O znovuzvolení usiluje, aby se rozvoj země nezastavil v půli cesty.

Porošenko řekl, že pokud bude v čele země, podá Ukrajina roce 2024 přihlášku ke vstupu do EU. „A není pochyb o tom, že získáme a začneme plnit akční plán členství v NATO,” dodal.

Porošenko sice oznámil kandidaturu až letos, ale od loňského podzimu vedl plakátovou kampaň, kterou stavěl na tom, že je garantem bezpečnosti a prozápadní orientace země.

Porošenko má malou podporu



Podle průzkumů ale není ani jasné, zda se Porošenko dostane do druhého kola voleb. Ve všech letošních průzkumech skončil až třetí za bývalou premiérkou Julijou Tymošenkovou, která už také ohlásila kandidaturu, a bavičem a hercem Volodymyrem Zelenským. Podpora Porošenka se pohybovala od 10,3 procenta do 14,4 procenta, zatímco podpora Zelenského oscilovala mezi 12,6 a 20,5 procenty. Favorizovaná Tymošenková byla první ve všech loňských a letošních průzkumech. Letos se její podpora pohybovala od 19,3 do 22,6 procenta oslovených. [celá zpráva]