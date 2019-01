Novinky

Kamera spuštěná do vrtu zachytila v hloubce asi 80 metrů sáček s cucavými bonbony a plastikový pohár, ale dítě nezaznamenala. Záchranáři se domnívají, že právě v této části by se mohlo nacházet. Snaží se k němu dostat pomocí horizontálního tunelu. V současné chvíli jsou něco přes dva metry od místa, kde se domnívají, že by chlapec mohl být.

„Geologické podmínky práce značně komplikují. Bojujeme se stejnými problémy jako v minulých dnech - s extrémní tvrdostí skály,” řekl policejní mluvčí Jorge Martín. Šachta se hloubí za pomoci výbušnin, ale především ručně.

„Pracuje se ve velmi těžkých podmínkách, většinou v kleče nebo v leže,” dodal Martín. Přesný čas, kdy by mohl být tunel hotový a záchranáři by se mohli do místa dostat, nebyl schopen říci.

Ozývá se i kritika



Někteří odborníci náročnou záchrannou misi kritizují. Tvrdí, že dítě v předpokládaných místech nebude. „Myslím, že je téměř nemožné, aby byl chlapec tam, kde si myslí, že bude,“ řekl Luis Avial z firmy Falcon High Tech v několika televizních pořadech.

Podle něj je nepravděpodobné, že by dítě mohlo sklouznout do takové hloubky. „Dítě mělo na sobě oblečení a stěny nejsou hladké, že by se po nich dalo klouzat,“ dodal Avial.

Francisco Barranquero, který šachty hloubí, má také pochybnosti. „Je nepravděpodobné, že dítě nejdřív v šachtě uvízlo a potom sklouzlo do takové hloubky,“ řekl pro list El Español.

I když se záchranáři snaží hýčkat naději, šance, že by malé dítě přežilo bez vody a jídla tak dlouhou dobu, je minimální.

Dvouletý Julén utekl v neděli před dvěma týdny rodičům u Totalánu v hornaté oblasti na severovýchodě provincie Malaga, když byli na procházce. [celá zpráva]

Otec zavolal policii s tím, že zřejmě spadl do vrtu. Při pádu prý křičel, ale pak už nevydal ani hlásku.

Pokusný vrt, který vznikl při hydrogeologickém průzkumu před měsícem, nebyl nijak chráněn, protože měl průměr jen 25 cm.