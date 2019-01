ČTK

Salvini si z kritiky nic nedělá a tvrdí, že uniformy nosí, aby tak dané státní složky - policisty, hasiče a další - podpořil.

La Repubblica si povšimla, že ministr vnitra si dosud neoblékl uniformy jediných dvou sborů: finanční a pobřežní stráže, nejspíše proto, že nespadají pod jeho resort. Italský list ale nabízí i druhé vysvětlení. Finanční stráž vyšetřuje zpronevěru 49 milionů eur (1,26 miliardy korun) bývalými šéfy Salviniho strany a pobřežní stráž zachraňuje ve Středozemním moři migranty, proti nimž šéf Ligy soustavně brojí.

Podle paragrafu 498 italského trestního zákoníku je ale nošení italských uniforem či odznaků někým, komu to nepřísluší, nezákonné. Tomu, kdo tak učiní, hrozí pokuta od 154 do 929 eur (od zhruba 4000 do bezmála 24 tisíc korun).