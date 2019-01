Žádosti Norska nevyhovíme, konzul zůstane v Oslu, rozhodla polská vláda

Konzul Slawomir Kowalski zůstane v Norsku do konce svého funkčního období, tedy do posledního června. Rozhodlo o tom polské ministerstvo zahraničí, které odmítlo vyhovět žádosti Norska, aby byl diplomat odvolán kvůli „nepřijatelnému chování“, napsal list Gazeta Wyborcza. Do nepřízně Norska konzul upadl kvůli svému angažmá v případech rodin, jimž norský úřad Barnevernet odebíral děti. Polské zdroje uvádějí, že konzul pomohl 150 rodinám.