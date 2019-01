Učitel, nebo učitelka? Vyučující! Hannover zavádí genderově vyváženou němčinu

Německé město Hannover svým úředníkům zasáhne do slovní zásoby. Nařídí jim užívat takzvaně genderově vyvážené výrazy. To znamená, že bude muset být z komunikace zaměstnanců v co nejmenší možné míře jasné, zda oslovují muže, ženu nebo jiné pohlaví.