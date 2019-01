„Tento nesmyslný teroristický čin je nutno co nejdůrazněji odsoudit. Jsme vděčni našim bezpečnostním složkám za jejich rychlý zákrok, kterým pomohly zajistit, že nejsou oběti na životech a zranění,“ uvedla v prohlášení na Twitteru předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová.

Police in #Londonderry warn of further potential explosive devices in the city after a hijacked white van exploded earlier outside the courthouse. pic.twitter.com/zhYB6RU9uM