Vévoda se odvážil sám sednout do auta, ačkoli měl ve čtvrtek autonehodu (nebo možná právě proto). Tehdy na křižovatce najížděl z vedlejší silnice na rušnou okresku A149, když do něj narazila modrá kia jedoucí 90kilometrovou rychlostí. Princův černý Land Rover Freelander 2 se převrátil přes střechu a skončil po nárazu na boku. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Autonehoda prince Philipa

zdroj: Reuters

Nezranil se, byl však dezorientovaný a v šoku. Hájil se poté, že jej oslnilo sluneční světlo. Mladší z řidičů, 75letý, vyvázl nezraněn. Ten vezl ještě svou 72letou manželku Victorii a druhou ženu. Obě skončily v nemocnici – jedna měla poraněné koleno, u druhé bylo podezření na zlomenou ruku. Ve voze bylo ještě tříměsíční dítě, to vyvázlo bez zranění. [celá zpráva]

Buckinghamský palác navíc potvrdil, že byl odvezen na radu lékařů do nemocnice i vévoda, ačkoli tvrdil, že to není třeba. I proto, že byl bezprostředně po nehodě schopen dojít k druhému vozu a ujišťovat se, zda jsou všichni v pořádku.

„Později mezi všemi proběhl v soukromí kontakt a popřáli si hodně štěstí,“ prozradil královský mluvčí podle serveru Mail Online.

Aby toho nebylo málo, den po Philipově incidentu řídila královna rovněž bez bezpečnostního pásu, navíc na veřejné silnici nedaleko nehody. Podle deníku Daily Express v sobotu již jela připoutaná – zřejmě i v reakci na páteční zprávy médií.

