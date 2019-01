Přes Česko proudí čím dál víc migrantů, tvrdí Němci. Hamáček to odmítá

Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil téměř o 400 osob. Vyplývá to alespoň ze statistiky, kterou zveřejnilo německé ministerstvo vnitra. Český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to však odmítá. Podle něj má Česká republika jiné statistiky. Ty říkají, že nárůst byl pouze o 19 osob.