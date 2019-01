Novinky

Druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí panuje na řadě míst rakouských spolkových zemí Tyrolsko, Vorarlbersko, Salcbursko, Štýrsko a Horní a Dolní Rakousy. „Lyžaři by měli určitě zůstat na zabezpečených svazích. Provozovat zimní sporty mimo vyznačené sjezdovky je extrémně nebezpečné nejen pro ně, ale i pro okolí,“ uvedl Rudi Mair z lavinové služby.

Ve štýrském Ramsau na úpatí hory Dachstein, kde zavalila lavina v pondělí večer a v noci na úterý dva hotely, pokračuje odklízení masy sněhu. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, pouze mnozí hosté mají po závalu poničená auta. Majitelé počítají, že večer budou oba hotely opět zprovozněny.

Nebezpečí pádu lavin v oblasti ovšem přetrvává. Zatím zůstanou uzavřené čtyři vleky z celkových 12. Uzavřena je celá oblast Talabfahrtu.

Kvůli pádu lavin je uzavřena řada komunikací do turisticky oblíbených lyžařských destinací. Uzavřené jsou:

B 166 Pass-Gschütt-Straße, Gosauzwang na západní straně úpatí hory Dachstein a B138, Pyhrnpassstraße, Pyhrnpass. Kvůli lavinovému nebezpečí jsou také zcela uzavřené silnice u Hallstättersee a Koppenpaßu, dále komunikace mezi Hallstattem a Obertraunem, mezi Innerrosenau až do Unterlaussa a také silnice L1297 mezi Oberlangbathem a Langbathsee.

Na mnoha místech Rakouska musejí mít řidiči nasazené sněžné řetězy a měli by se řídit doporučeními policie a rakouského automotoklubu (ÖAMTC). „Někteří řidiči přeceňují své síly a stávají se nebezpečnými nejen sami sobě, ale i okolí,“ varuje Marion Seidenberger z ÖAMTC.

Kvůli závějím a popadaným stromům jsou momentálně uzavřené tyto silnice:

L508 Kobernaußer Straße od Schneegatternu do Stelzenu, L590 Böhmerwaldstraße až na hraniční přechod Oberhaag do Česka, L1061 z Frauscherecku do Kreuzungu a také silnice L508 Kobernaußer Straße. Dále to jsou L1279 z Ebnatu do Haslau, L1477 do Florentheinu, L1503 do Asbergu a L1529 do Ameisbergu.