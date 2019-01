Dojednaná dohoda o podmínkách rozchodu země s evropským blokem je podle Leadsomové „jediná možná”. Brusel podle ní musí po úterním zamítnutí dokumentu v britském parlamentu pochopit, že Londýn potřebuje další záruky.

„My teď musíme najít způsob, jak dohodu nebo její část nebo alternativní dohodu předložit Evropské unii,” uvedla Leadsomová. Premiérka se podle ní nebude snažit přijít se zcela novými nápady, ale bude usilovat o konsenzus - o „novou iniciativu s cílem nalézt řešení, které může být předmětem jednání s EU a které by zajistilo dosažení většiny v Dolní sněmovně”.

Mluvčí Mayové v úterý uvedl, že premiérka má v těchto dnech v plánu mezistranické rozhovory s významnými poslanci. Leadsomová ale stanici BBC naznačila, že mezi nimi nebude šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn.

Spoke to PM earlier - not obvious that she has any real idea what to do next. Also not at all clear she is open to any fundamental change of thinking in her proposed cross party talks. The bare minimum she must do now is seek extension of Article 50 to stop the clock.