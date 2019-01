„Klíčovou otázkou nyní je, co Theresa Mayová po porážce v parlamentu udělá. Myslím si, že se může nyní vydat jedinou cestou - k referendu, které by dalo lidem šanci vyřešit krizi,“ řekl stanici CNBC labouristický poslanec Andrew Adonis, který byl v minulosti ministrem dopravy a školství.

Předseda Strany práce Jeremy Corbyn si přeje předčasné volby, ale mnozí analytici se domnívají, že vláda Mayové nepadne. Podle politického poradce ve skupině Eurasia Group Mujtaby Rahmana „tu není aktuální hrozba pro pozici Mayové“ a podpoří ji i ti konzervativci, kteří odmítli dohodu stejně jako deset zákonodárců ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří to uvedli už dříve.

Příští týden pak Mayová zřejmě předloží parlamentu návrh další strategie. Protože však žádné řešení nemá v rozděleném britském parlamentu řešení, Corbyn zřejmě podpoří druhé referendum, řekl Adonis. Dodal, že vzhledem k tomu, jak je parlament rozdělen, stává se druhé hlasování nejrealističtějším východiskem, na němž by se zákonodárci mohli shodnout.

„Verdikt parlamentu o dohodě Theresy Mayové je zcela jasný a rozhodný a věci se nyní musí změnit, počínaje vládou,” řekl stínový labouristický ministr pro brexit Keir Starmer. Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlá až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se Corbyn stavěl dosud chladně.

Po novém referendu volá také skotská premiérka Nicola Sturgeonová: „Už bylo promrháno dost času. Je načase zastavit odpočet článku 50 (Lisabonské smlouvy) a znovu tuto otázku předložit voličům. Skotsko hlasovalo za setrvání v Evropské uniii a neměli bychom být odvlečeni ven proti naší vůli.” Dodala, že skotští poslanci Mayové důvěru nedají.

