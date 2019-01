Novinky

Proti návrhu hlasovalo 432 poslanců, pro 202 zákonodárců. Mayová po porážce řekla, že je třeba potvrdit, že vláda má důvěru sněmovny. Strategií vlády není čekat na konec března, nejlepší cestou dopředu je dohoda s EU.

Vzhledem k tomu, že ministerská předsedkyně během jednání znovu odmítla možnost vypsání druhého referenda, jeví se jako nejpravděpodobnější varianta takzvaného tvrdého brexitu.

Předseda Evropské rady Donald Tusk na britské hlasování reagoval otázkou, kdo bude mít odvahu pojmenovat řešení, když dohoda s EU není možná a tvrdý brexit nikdo nechce.

Proevropští demonstranti před parlamentem v Londýně.

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP

Tvrdý brexit znamená odchod Spojeného království bez dohody. Pokud k němu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

Hlasování o brexitové dohodě s EU v britském parlamentu.

FOTO: House of Commons, ČTK/AP

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly.