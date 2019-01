Podle francouzských médií nemělo být pekařství v sobotu otevřené.

Svědci z okolních domů zachytili na své mobilní telefony první snímky místa. Z hotelu na ulici Trévise byli na žádost policie evakuováni hosté. Podle recepční byl výbuch velmi silný a lidé podlehli panice, že jde o teroristický útok.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA