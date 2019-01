Novinky, ČTK

„S Downing Street (sídlo britské premiérky) zkoumáme, jak by taková ujištění mohla vypadat. Ta by se ale neměla plést s novým vyjednáváním,“ prohlásil Juncker na tiskové konferenci po jednání komise s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem. Nové jednání o dohodě zbylých sedmadvacet zemí unie odmítá.

K brexitu bez dohody Juncker podle agentury AP dodal: „Nelíbí se mi vyhlídka odchodu bez dohody. To by mohla být katastrofa.“

Jak by mohla vypadat ujištění, která by přesvědčila britské poslance, nechtěl říci, nebylo by to podle něj moudré. „Nechci se na různých ostrovech stát výrazně méně populární, a tak tomuhle pokušení odolám,“ řekl.

Hlavním problémem je takzvaná irská pojistka, která má zabránit tomu, aby vznikla mezi Irskem a Severním Irskem pevná hranice. Pokud nedošlo k dohodě, mohlo by se stát, že by zůstal volný pohyb zboží mezi Irskem a Severním Irskem, které by tak de facto zůstalo v celní unii s EU.

Brexitová paralýza



Právě kvůli ní se čeká, že v úterý britští poslanci odmítnou text dohody. To by se ale pak mohlo stát, že Británie neodejde z EU, varoval v pátek v televizi Sky News britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

„Pokud bude tato dohoda odmítnuta, je pravděpodobnější, že se vystavíme riziku brexitové paralýzy, a pokud to nastane, nikdo neví, co by se mohlo stát. Velké riziko a obavy lidí spočívají v tom, že ve skutečnosti nedostojíme tomu, pro co lidé hlasovali,“ řekl Hunt televizi.

V jiném rozhovoru Hunt poznamenal, že parlament, v němž vládní Konzervativní strana nemá většinu, pravděpodobně nepřipustí, aby země z EU odešla bez dohody: „Myslím, že nyní se jeví mnohem méně pravděpodobným, že by parlament připustil výsledek bez dohody.“

Kvůli tomu, že Konzervativní strana je rozdělená, se Mayová se také snažila přesvědčit opoziční labouristy, aby návrh dohody o brexitu podpořili. Jejich předseda Jeremy Corbyn to však odmítl.

Corbyn by v případě ztroskotání dohody chtěl nové volby. Spekuluje, že by v nich vyhrál a vyjednal novou dohodu o odchodu, kdy by Británie zůstala v celní unii s EU. Junckerovo vyjádření mu však nedává velké naděje, že by mohl se svým plánem uspět. [celá zpráva]

Británie, která je pátou největší ekonomikou světa, má z EU odejít 29. března.