Novinky

Reportér BBC v Paříži Hugh Schofield uvedl, že důkazy o vandalismu jsou vidět po celé Francii. Kamery jsou postříkány barvou, nebo přelepeny černou páskou, takže nemohou měřit. Dokud ale Castaner nezveřejnil ve čtvrtek čísla, nebylo jasné, kolik z 3200 radarů měřících rychlost bylo zničeno.

Přelepená kamera v Nice

FOTO: Profimedia.cz

Ministr dodal, že kamery byly „poškozeny, vyřazeny z provozu nebo zničeny” členy protestního hnutí. Někteří demonstranti mají podle BBC pocit, že kamery mají jen generovat peníze, o které stát připravuje chudé řidiče.

Radar vyřazený z provozu demonstranty

FOTO: Profimedia.cz

Otázka rychlosti na silnicích je ve Francii velmi citlivá, protože loni vláda snížila maximální rychlost na většině silnic mimo města a vesnice z 90 na 80 km/h. Protože si na to řidiči hned nezvykli, museli častěji platit pokuty.

Radar na Korsice vyřazený z provozu se vzkazem prezidentovi: Macrone, ty jsi nám zničil životy, my ti zkazíme pětileté období vlády. Na druhé straně stálo Stop výpalnému.

FOTO: Profimedia.cz

Počet účastníků sobotních demonstrací žlutých vesta klesá, neboť vláda udělala několik ústupků. Odstoupila od zvýšení daně na benzín a naftu, kvůli kterým protesty propukly, a také zvýšila minimální mzdu, přestala danit přesčasy a příjmy důchodců do 2000 eur (dříve to bylo do 1200) Konflikt mezi demonstranty a vládou ale zůstává stále ostrý a hýbe společností.