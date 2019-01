„Reagujeme na spatření dronu na Heathrow a úzce spolupracujeme s metropolitní policií, abychom předešli hrozbě pro operační bezpečnost,” řekla mluvčí letiště.

„Jako předběžné opatření jsme během vyšetřování zastavili odlety. Omlouváme se cestujícím za nepohodlí, které to může způsobit,“ dodala mluvčí.

Po 18:20 (19:20 SEČ) ale několik letadel odstartovalo. Letiště se k situaci má záhy vyjádřit. Podle britských předpisů nesmějí drony létat do vzdálenosti jednoho kilometru od letišť a ani výše než 122 metrů nad zemí. Za ohrožování letadel hrozí pachatelům až pětileté vězení.

Policie uvedla, že zprávu o spatření dronu u letiště přijala v 17:05 místního času (16:05 SEČ).

Že byl možnou příčinou dron, uvedla reportérka televize ITV, která byla jedním z postižených cestujících. Měla letět domů do Manchesteru. Člen posádky jí řekl, že lety byly zrušeny, protože policie vyšetřuje možný pohyb dronu.

Podle jednoho z cestujících na letišti zasahuje policejní vrtulník.

Grounded at #Heathrow whilst waiting to fly home to Manchester, first officer says flights suspended whilst police investigate possible #drone activity...