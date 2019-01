vpl, Novinky, DPA, Právo

Pochodující demonstranti se v poklidu pohybovali na trase předem ohlášené úřadům, když jim policie nečekaně zablokovala cestu několik set metrů před předem určeným cílem – budovou Národního shromáždění.

„Proč to zablokovali těsně před příchodem pochodujících a dovolili tak konfrontaci? Vždyť lidi naštve, když jim zastoupíte cestu. Potom se události navrší a vyústí do toho, co se stalo v sobotu,“ řekla.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Další potyčky v Paříži, žluté vesty opět vyšly do ulic

Policie se ze záznamů bezpečnostních kamer pokouší identifikovat skupinu demonstrantů, která v sobotu donutila mluvčího vlády Benjamina Griveauxe opustit kancelář. Muži ukradeným vysokozdvižným vozíkem prorazili vstupní dřevěnou bránu a pronikli do areálu budov.

Boxer se přiznal k napadení policistů

Policii se mezitím přihlásil několikanásobný francouzský šampión v boxu Christopher Dettinger, který je podezřelý, že během protestů takzvaných žlutých vest napadl dva policisty. Dettinger je někdejší dvounásobný mistr Francie v těžké váze.

"Jedinec, který napadl v sobotu členy pohotovostního oddílu četnictva na Senghorově lávce, se přihlásil místním vyšetřovatelům v Paříži. Okamžitě na něj byla uvalena vazba a bude se muset zodpovídat ze svých činů před justicí," uvedl Castaner. Podle agentury AFP je zadrženým bývalý profesionální boxer Christophe Dettinger.

Policie po muži, který napadl policisty na lávce přes Seinu v centru Paříže, od soboty pátrala. Před tím, než se policii sám přihlásil, se na internetu objevilo video, na kterém 37letý mistr Francie v boxu z let 2007 a 2008 přiznává, že reagoval špatně. Zároveň ale tvrdí, že se jen "bránil" tváří v tvář policejnímu násilí. Protestů žlutých vest se prý účastnil od samého počátku.