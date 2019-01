ČTK

Zadržený a obviněný muž, který je vnukem majitelky podniku, fakticky připravoval únikové místnosti - a je tedy podle mluvčího prokuratury podezřelý, že nebral na vědomí, že tyto místnosti nejsou správně vytápěny a hlavně postrádají nouzové východy.

Obhájci obviněného Milosze S. podle stanice uvedli, že jejich klient obvinění odmítl. Ale je tak zoufalý z toho, co se stalo, že nebyl schopen podat další vysvětlení. Jen do protokolu vyjádřil soustrast pozůstalým a zdůraznil, že nesmírně lituje toho, co se stalo.

Bezprostřední příčinou požáru byla podle prokuratury netěsná nádoba s plynem, ale znalci mají konečný názor vyjádřit za několik dní, poznamenala TVN 24 a dodala, že velitel polské policie Jarosław Szymczyk již dříve ujistil, že případu se věnují nejzkušenější kriminalisté.

Pětice 15letých dívek chtěla únikovou hrou v Koszalinu na severu Polska oslavit narozeniny jedné z nich. V areálu ale začalo hořet a dívky se v místnosti, ze které se v rámci hry snažily dostat, udusily.[celá zpráva]

Polské úřady po páteční tragédii zavřely 13 areálů provozujících únikové hry. Zkontrolováno jich bylo zatím asi 180 z přibližně 1100 v zemi. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.[celá zpráva]