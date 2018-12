Pokud by Česko chtělo stihnout dostavět dálniční síť do roku 2030, jak věří ministr dopravy Dan Ťok, muselo by každý rok postavit v průměru 70 kilometrů nových dálnic. Loni ale, mimo modernizaci D1, zvládlo pouhé čtyři kilometry. Celý článek Česku zbývá dostavět 800 kilometrů dálnic. Ťok to chce stihnout za 12 let»