„Kolem 13.30 byly nalezeny dvě osoby se střelnými zraněními v centru města v oblasti Lugecku,” informovala vídeňská policie.

Svědci podle televize ORF uvedli, že padlo pět až deset výstřelů. „Připomínalo to popravu,“ cituje web listu Die Presse zdroj blízký vyšetřování, což by podle něho nasvědčovalo tomu, že si mezi sebou vyřizovaly účty mafiánské gangy.

Lugeck je malé náměstíčko v blízkosti centrálního náměstí s katedrálou svatého Štěpána. „Nyní probíhá pátrání. Bližší okolnosti jsou nyní ještě nejasné,” dodali policisté na sociální síti.

#BREAKING: Austrian police say 1 dead and 1 wounded in a shooting at a restaurant in central #Vienna. The shooter fled. #Austria pic.twitter.com/Ta7C6ZSOMz