PM, Novinky, Právo

Důl ČSM je součástí OKD, která od dubna letošního roku znovu patří státu. Češi podle Markowského „odvykli dramatičnosti války s přírodou v hornictví. To vede k tomu, co teď máme,” řekl zpravodajské televizi TVN24. A to prý přesto, že Češi i Poláci mají stejné předpisy, mechanismy práce i stejnou techniku.

Bývalý horník Zbigniew Kaczmarek, jehož devětadvacetiletý syn Patryk syn je jednou z obětí deníku, obvinil z tragédie vedení dolu. „Je to zase vaše nějaké darebáctví, dáváte fólie na čidla. Zajímá vás jen uhlí, život je vám u prdele,” řekl pro deník Fakt.

Chybí sociální instinkt



Exnáměstek Markowski také řekl, že společnosti OKD chybí „sociální instinkt”. Podle něj nejsou záchranné akce transparentní, jako je tomu v Polsku. Uvedl, že polské hornictví je ještě postaveno na „zdravých zásadách.”

„Jsem překvapen nízkou úrovní informací z české strany. My jsme si v Polsku zvykli na určitá pravidla při záchranných pracích. Všechno je jasné, všichni všechno vědí, od premiéra až po posledního zaměstnance na dole,” řekl ještě ve čtvrtek večer Markowski.

Zároveň dodal, že z geologického hlediska jde v dole ČSM o mimořádně komplikovanou těžbu. V Evropě jsou podle něj už jen dvě země, které těží uhlí i z dolů, kde se vyskytuje koncentrovaný metan, a to jsou Česko a Polsko,“ uvedl Markowski.

Polsko vyhlásí státní smutek



Polsko po čtvrtečním důlním neštěstí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyhlásilo na neděli státní smutek. Oznámila to kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při výbuchu v Dole ČSM Stonava zemřelo 13 horníků

Na místo neštěstí v pátek ráno dorazil polský premiér Mateusz Morawiecki, který také navštívil v nemocnici zraněné. Úřady v sousedním polském Slezsku zajistily pro rodiny obětí pomoc psychologa i dopravu do Karviné.

V dole pokračují záchranné práce, komplikuje je ale požár, českým záchranářům pomáhají i ti polští. V podzemí je až 200 stupňů Celsia. Záchranáři se pokoušejí prostor zatarasit, což by mělo trvat do neděle. Těla obětí budou vyzvednuta nejdříve po Novém roce.