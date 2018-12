Novinky, ČTK

Opatření jsou jednostranná, v některých případech ovšem předpokládající reciprocitu ze strany Londýna.

„Tyto kroky nebudou – a nemohou – odstraňovat celkový dopad scénáře 'tvrdého brexitu', nijak nenahradí nedostatečnou přípravy ostatních zainteresovaných stran ani nejsou odrazem výhod plného členství v EU či podmínek přechodného období tak, jak je definováno v (navržené) dohodě o vystoupení,” uvedla komise. Členské státy a europarlament vyzvala, aby návrhy schválily rychle a umožnily jejich vstup v platnost ještě před datem brexitu.

„Jsou to manévry na omezení škod,“ řekl místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis na tiskové konferenci. Zdůraznil, že alternativní plán byl připraven „kvůli přetrvávající nejistotě vývoje ve Velké Británii”.

Komise uvedla, že plán bude zahrnovat 14 klíčových právních opatření, které umožní alespoň částečnou kontinuitu v hlavním oblastech spolupráce. Zmíněno bylo osm hlavních sektorů, jimiž jsou doprava a cla, ochrana dat, otázky veterinární ochrany zvířat a rostlin, klimatická politika a finance.

Bezvízový styk zůstane



Britské aerolinky by mohly dál létat do EU a z ní, ale nemohly by už provozovat linky mezi dvěma destinacemi v rámci EU. Umožněna nebude Britům ani kabotáž v rámci EU, tedy doprava zboží mezi dvěma zeměmi EU, ale až do konce příštího roku bude umožněno britským přepravcům vozit zboží do zemí EU bez vydaného povolení.

Předpokladem je, že Londýn se vůči dopravcům ze zemí EU zachová recipročně.

V omezené míře se by se po rok až dva roky uznávaly i britské regulace finančních služeb jako ekvivalent unijních.

Zachován by zůstal i bezvízový styk pro turistické návštěvy trvající maximálně devadesát dní.

Komise také členským zemím doporučila, aby se chovaly pragmaticky a v případě tvrdého britského odchodu zajistili, že britští občané žijící u nich ve chvíli brexitu budou moci na jejich území nadále pobývat legálně. Zajistit by také měly jistotu například ohledně jejich penzí či zdravotního pojištění.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis zdůraznil, že Unie dál stojí o britský odchod podle domluveného textu dohody o vystoupení: „Výrazně by to minimalizovalo dopady a umožnilo nám připravit se pořádně na nové nastavení budoucích vztahů mezi EU a Británií.”