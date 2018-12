Francouzská stanice se omluvila za odehrání písničky I Shot the Sheriff k záběrům ze Štrasburku

Francouzská zpravodajská stanice BFMTV se omluvila za to, že ve čtvrtek ve svém vysílání zahrála písničku Boba Marleyho s názvem I Shot the Sheriff (Zastřelil jsem šerifa). Výběr hudby vyvolal pobouření kvůli tomu, že song zazněl jako podkres k záběrům ze Štrasburku poté, co policisté zastřelili pachatele atentátu na vánoční trhy Chérifa Chekkata. Informovala o tom agentura AFP.