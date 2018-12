Novinky

Spojené království by teoreticky mohlo vystoupit z Evropské unie a na Brusel nebrat žádné ohledy, tím by si ale uzavřelo cestu pro jednání o budoucí obchodní dohodě se sedmadvacítkou, která je pro Británii klíčovým trhem.

V případě tvrdého brexitu by se zahraniční obchod zbytku Británie řídil podle pravidel Světové obchodní organizace.

Kritici premiérky Theresy Mayové a opozice namítají, že není jasné, do kdy by měla být irská pojistka nahrazena a zda k tomu vůbec dojde a chtějí záruky v podobě pevného data. Premiérka se je zatím marně snaží dojednat.

Severní Irsko by v souladu s pojistkou s EU obchodovalo volně a zbytek země ne. Zboží proudící z Británie do EU by muselo projít kontrolou podle standardů sedmadvacítky pro obchod s třetí stranou. Jak by nové celní kontroly vypadaly v praxi, není jasné.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK



Lídři Evropské unie při čtvrtečním summitu v Bruselu ujišťovali, že bude irská pojistka v případě, že bude skutečně aktivována, pouze dočasné, krátkodobé řešení.

„Pojistka je míněna jen jako krátkodobá, ne třeba pro příští desetiletí. Myslím, že bylo třeba to ze strany EU říci jednoznačně, aby nám Británie v tomto mohla věřit,” prohlásil například rakouský kancléř Sebastien Kurz.

Prezidenti a premiéři sedmadvacítky ve čtvrtek večer ve stručném pětibodovém prohlášení také zdůraznili, že na této nové dohodě, která by irskou pojistku vystřídala, chtějí pracovat rychle a to samé očekávají i od britské strany.